СМИ: за год в России в три раза выросло число авиаинцидентов

Согласно подсчётам журналистов издания Newsweek, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: если за весь ноябрь в российских самолётах произошло 12 поломок, то с 1 по 11 декабря их было уже 14.

Эксперты подчёркивают, что это связано с отсутствием качественного обслуживания бортов из-за введённых в отношении российской авиаотрасли санкций – в частности, запрета на техосмотры и ремонт у сертифицированных техников.