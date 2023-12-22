СМИ: убийство Евгения Пригожина организовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Патрушев, как пишет издание, ещё летом 2022 года начал предупреждать Путина об угрозе растущего влияния Пригожина. Однако президент не прислушался к его словам, поскольку наёмники ЧВК "Вагнер" добивались, как считали в Кремле, успехов на поле боя в Украине. Как утверждает собеседник издания, бывший российский разведчик, ситуация изменилась в октябре 2022 года.

Тогда Пригожин, как утверждается, позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение ЧВК "Вагнер", в том числе публичные конфликты с Минобороны России Путин игнорировал, пишет издание. В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и "взял управление на себя", утверждается в статье.