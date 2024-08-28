СМИ: Ряд операторов в РФ обходит замедление YouTube

В свою очередь член Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина высказала мнение, что манипуляции трафиком „могут нести риски“ для операторов и наказываться по статьям административного кодекса „вплоть до лишения лицензии“.

Массовое замедление доступа к самой популярной видеоплатформе в России произошло на фоне наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В середине июля „Ростелеком“ предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в РФ. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 25 июля предупредил, что в ближайшее время власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах должна была снизиться до 70 процентов.