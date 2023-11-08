СМИ: Путин призвал силовиков СНГ объединиться

"Обострились устаревшие и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, и глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Более того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", сказал Путин.
По словам Путина, помимо организованной преступности, терроризма и наркоторговли, СНГ угрожают "радикализм и экстремизм", а кроме того, существуют риски "экономической, информационной, технологической, биологической безопасности".
Путин считает, что все это требует "согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работы, цель которой - обеспечить "стабильность" СНГ".
"Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности", - подчеркнул Путин, добавив, что такая работа должна быть направлена на "четкое определение приоритетов" и "своевременную корректировку" документов стратегического планирования.