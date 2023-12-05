СМИ: число желающих дезертировать военных РФ с лета выросло почти вдвое

По словам Кривенко, на побег из части решаются немногие, поскольку дезертиров ловят, отправляют на полевую гауптвахту, а потом на фронт, до суда часто дело не доходит.

Директора правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко добавляет, что военнослужащие видят, что ротации нет и даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт.

Один из дезертиров рассказал в беседе с журналистом The Moscow Times, что решил дезертировать во время отпуска после второго тяжёлого ранения. Правозащитники помогли ему выехать из России.

По словам главы проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство после того, как получает ранение и попадает в госпитали.

Военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам "Идите лесом". За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь - август. С апреля 2023 года юристы и волонтеры организации проконсультировали более одной тысячи военнослужащих, которые пытались дезертировать.

Свердлин в свою очередь отмечает, что иногда волонтеры помогали людям дезертировать из прифронтовой зоны, однако такие случаи крайне редки. У тех, кто находится на фронте, часто нет связи и не всегда есть документы — вопреки правилам, командиры забирают паспорта и билеты и выдают обратно, только когда военнослужащий отправляется в отпуск или попадает в госпиталь.

Адвокат Максим Гребенюк говорит, что в его практике дезертиры часто получают условные сроки, что не спасает их от отправки на войну. При этом их отправляют на передовую, отмечает адвокат.

По данным "Медиазоны", с начала мобилизации в России в сентябре прошлого года в военные суды поступило более четырёх тысяч дел о самовольном оставлении места службы, по 3470 делам вынесены приговоры, в большинстве случаев дезертиры получили условные сроки.