Служившего панихиду по Навальному иерея запретили в служении

В документе указывается, что Сафронову запрещается проводить благословения, носить рясу и священнический крест. Кроме того, иерея понизили до псаломщика и отправили в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве для "выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель". По окончании трехлетнего срока епитимьи, в зависимости от "отзывов с места несения послушаний", должно быть принято "решение о возможности его дальнейшего священнослужения".
Причины наказания не называются.
"Сирена" и Sota пишут, что Димитрий Сафронов был на похоронах Алексея Навального и провел панихиду на его могиле на 40 дней после смерти политика. "Медуза" обращает внимание, что подпись Сафронова стояла под обращением священнослужителей с призывом отдать тело Алексея Навального его семье.
Анонимный телеграм-канал "Православие и зомби" утверждает, что Сафронов не читал "Молитву о победе святой Руси".
Речь идёт о специальной молитве предстоятеля церкви патриарха Кирилла. В тексте Кирилл просит Бога защитить православных от врага, "желающего их разделить", и призывает "к миру и единомыслию" "во всех странах Руси". Русью в РПЦ называют всю территорию, которую считают канонической, в том числе Украину. Московская епархия с сентября 2022 года требует от всех приходов читать эту молитву.
Многие прихожане и священники воспринимают молитву как поддерживающую вторжение в Украину. За отказ чтения предложенной епископом молитвы священника могут лишить сана.