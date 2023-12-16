"Слово пацана". Может ли сериал превратить россиян в гопников?

К концу 1980-х город оказался поделен между десятками возникших там уличных группировок. Для банд того времени были характерны регулярные массовые драки за территорию — так называемые "битвы за асфальт". Некоторых их участников забивали до смерти. В 1990-х драки отошли на второй план — взрослые "пацаны" открыли для себя сначала бизнес, а потом наркотики. Бандитские разборки с применением холодного оружия и заполонивший Казань героин стали распространенными причинами смертей среди молодых людей того времени.

Во второй половине прошлого века во многих городах СССР распространилась уличная преступность, но именно в Казани проблема приобрела такие масштабы, что в итоге вошла в историю как "казанский феномен". Подростки из разных районов города начали объединяться в уличные банды по территориальному признаку и жить по "пацанским понятиям".

"Эта гопническая составляющая ощущалась в городе и тогда, и сейчас, в общем. За это я Казань и не люблю. Меня эта тема триггерит, поэтому не хочу смотреть. ****, ******, как я это ненавижу", — говорит другая.

"Я вообще не хотела смотреть сериал, но, видимо, придется, потому что все просят. Просто я в этом выросла, и смотреть очень тяжело — сразу вспоминается всякая жопа, которую не хочется вспоминать", — говорит себеседница Би-би-си, чье детство и юность прошли в Казани 1980-1990-х годов.

Еще на стадии отбора актеров сериал о подростковых бандах вызвал резкое неприятие у властей Татарстана. "Культура у нас богатая, и нам есть что показать — гораздо более глубокое и достойное нашего молодого поколения, нежели вот это", — говорила представитель президента республики Лилия Галимова.

Кастинг сериала прошел в Казани в начале февраля 2022 года и вызвал огромный ажиотаж среди местных подростков. Казанское издание "Бизнес Online" опубликовало большой репортаж с кастинга, некоторые герои которого признались, что знают об уличных бандах не понаслышке. "Я родился и вырос на краю города. Если ты проживаешь в Казани, то ты так или иначе связан с этим. Есть товарищи и знакомые, которые даже с раннего возраста приглашают подтянуться [к улице] (то есть вступить в уличную группировку — Би-би-си)", — сказал изданию один из участников кинопроб.

Но действие "Слова пацана" происходит в 1989 году и сосредотачивается в основном на проблемах уличной преступности именно среди школьников, что делает сериал уникальным по сравнению с другими российскими телепроектами криминальной направленности прошлых лет.

"Для меня было важно, чтобы это было достоверно и похоже на Казань 1989 года, в которой я жил", — говорит он Би-би-си. При этом, по его словам, многие участники тех событий сначала отнеслись к готовящимся съемкам со скепсисом: "Когда появились новости, что будет сериал и что он будет сниматься в Ярославле, они [участники событий] постоянно мне писали. Это мужчины 50+, которые прожили какую-то уличную жизнь. Они не верили, что какие-то москвичи могут снять про них достоверное кино".

В основу сериала легла книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010" российского журналиста из Казани Роберта Гараева. В ней он рассказывает историю уличных банд города, приводя воспоминания участников тех событий, в том числе свои собственные — Гараев с 1989 по 1991 год состоял в группировке "Низы".

В детстве Гараев любил читать и, как он сам признается, был "ботаном". Группировщики казались ему идеалистами, как герои книг. "Ботан, который видит хулиганов, и хулиганы обаятельные. Крутые ребята, каким не был я, и они тебя своей крутизной увлекают", — вспоминает он свои эмоции. "Это было что-то запретное, что в подростковом возрасте принято романтизировать", — говорит он, но добавляет, что, уже вступив в группировку, часто испытывал "комплекс самозванца".

Сериал снят по отдельному сценарию, хотя некоторые сцены в нем повторяют рассказы героев книги. Прототипом главного героя "Слова пацана" Андрея, который из "чушпана" (так в Казани конца прошлого века уничижительно называли подростков, не состоящих в группировке) превращается в "пацана", стал сам Гараев. Как и Андрей, он присоединился "к улице" после того, как учительница попросила его подтянуть по учебе двух отстающих учеников и он с ними подружился.

В защиту "Слова пацана" выступил даже известный своими консервативными взглядами режиссер Никита Михалков , который назвал призывы запретить сериал "огромной глупостью". "Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит, вы — говно-родители", — сказал он.

На фоне популярности "Слова пацана" со стороны властей стали звучать призывы запретить сериал. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал недопустимыми сериалы, в которых, по его словам, романтизируется период истории России, "связанный с появлением подростковых группировок". А детский омбудсмен в республике Ирина Волынец после выхода сериала в конце ноября обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайты, на которых его показывают. Ведомство, впрочем, никаких нарушений в сериале не выявило.

Сериал "Слово пацана" стал самым ожидаемым сериалом 2023 года и после своего выхода уже четвертую неделю занимает первое место по популярности в России. По данным сервиса "Кинопоиск Pro", по интересу аудитории он в три раза обогнал "Игру в кальмара".

Чтобы тебя не избили и не ограбили на улице, нужно было знать, какая группировка какой район контролирует, вспоминает собеседница Би-би-си. На случай, если к тебе подойдут на территории чужой группировки, нужно было уметь ответить, откуда ты, кто "бугор" (главный группировщик) и смотрящий на той территории, где ты живешь, — "если ты это не скажешь, у тебя будет гораздо больше проблем".

По ее воспоминаниям, район, где она жила, контролировала одна группировка, а школа находилась под контролем другой. "Пересекать одну территорию и заходить на другую было опасно. На чужой территории ты был инородным элементом, который можно прессовать, грабить. Всегда было страшно идти от школы до дома, особенно зимой, когда ты не знала — дойдешь ты сегодня до дома в своей зимней куртке или нет", — говорит она.

"В каком-то смысле я застала это [распространенность уличных банд] на излете, по сравнению с 1980-ми, но мне хватило, — рассказывает собеседница Би-би-си, чья юность прошла в Казани 1990-х. — Хоть это время и считается закатом [уличной преступности], но в моменте это как закат не ощущалось".

С 9-10 лет она "железно знала кодекс пацана и понятия". На улице нужно было уметь отвечать на вопросы, которые задают гопники, чтобы "спокойно пройти". Собеседница Би-би-си называет эту процедуру "гнилым базаром": "Надо было уметь из этого выходить и на эти вопросы отвечать: Ты кто по жизни? Ты пацан или не пацан? С улицы или не с улицы, но пацан? Скажи три правила пацана. Этого я уже не помню, потому что я все эти правила пацана старательно забывала. Но я их знала, спрашивала у мальчиков, учила".

Мальчикам доставалось "гораздо больше", признает она. В школе, по ее воспоминаниям, одноклассники постоянно обсуждали, как правильно отвечать на вопросы на улицах и как выходить из "словесных ловушек", часто приходили побитые, иногда — без каких-то вещей. Весь класс знал, что у одного из ее одноклассников старший брат погиб "то ли во время пробега, то ли на стрелке".