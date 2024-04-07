СК РФ возбудил дело о халатности после теракта в "Крокусе"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на неназванного собеседника в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали два человека: ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды концертного зала. Оба находятся под подпиской о невыезде. Их имена не называются. В чем конкретно они обвиняются, также не сообщается.

Собеседник агентства уточнил, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в "Крокус Сити Холле", которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске