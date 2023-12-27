Школу в РФ вынудили объясняться за физрука в роли Снегурочки

По информации СМИ, после того, как 22 декабря в школе №26 поселка Ливадия в Находке учителя младших классов провели костюмированный утренник, в котором принял участие учитель в костюме Снегурочки, исполнявший знаменитый музыкальный номер из советского мультфильма в паре с девочкой, изображавшей Зайца в роли Деда Мороза, в соцсетях появились возмущенные посты родителей. В частности, "Владивосток онлайн" приводит цитату из записи в Telegram-канале приморского губернатора, автор которой заявляет о нарушении "семейных ценностей" и просит прокуратуру обратить внимание на этот случай и принять меры.