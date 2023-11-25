Санкции Запада против РФ за вторжение в Украину провалились?

А вот уменьшение ценового потолка никак не повлияет на экспорт российской нефти, убежден он. "Ценовой потолок как мера вообще не работает - самый сильный эффект был только на ожиданиях. Но как только его объявили, стало понятно, что не так уж страшен зверь, как его малюют", - заявил в эфире "DW Новости Шоу" Сергей Алексашенко. У правительства РФ, по его словам, есть эффективный рычаг для компенсации внешних шоков от колебаний цен на нефть, и это - курс рубля: "Если цена нефти снизится на 10 процентов, а курс рубля упадет на 10 или 15 процентов, то бюджет получит те же самые рубли, что и планировалось".