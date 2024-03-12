С территории Украины предпринята попытка прорыва в Россию

По сведениям Telegram-канала Baza, во время боя в районе Теткино были ранены два человека.

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было", - заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области, один человек в Теткино легко ранен, во время "неспокойной ночи" были сбиты 11 украинских беспилотников. "До сих пор не снята ракетная опасность", - добавил губернатор.

В России была зафиксирована попытка прорыва с территории Украины - сформированные из россиян украинские воинские подразделения в ночь на вторник, 12 марта, атаковали приграничные районы Белгородской и Курской областей, сообщили российские и украинские источники. Перед этим украинские дроны атаковали цели сразу в девяти регионах. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке прорыва группы "украинских диверсантов".

Попытка прорыва в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные группы на пикапах попытались прорвать границу при поддержке минометного и артиллерийского огня, сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным канала, в подразделении было около 50 человек, и после обстрела с российской стороны они отошли на исходные позиции.

По данным канала "Сладков+", прорывавшиеся со стороны Украины отряды использовали пикапы и бронетехнику. Канал "Старше Эдды" пишет об использовании танков, а "Два майора" - о трех БТРах. "Сладков+" сообщил об уничтожении нескольких единиц бронетехники, а канал "Два майора" написал, что бронетехнику остановили у государственной границы. Прорвать границу диверсантам не удалось, отмечает и "Сладков+".