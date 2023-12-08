С Алексеем Навальным третий день нет связи

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального заявили в пятницу, что они третий день не имеют с ним никакой связи, не знают, что с ним и где он находится. Навального, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №6, третий день не подключили к заседанию по его искам к колонии. Дело слушается в Ковровском городском суде.