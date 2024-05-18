РПЦ наказала почти 60 священников за антивоенную позицию

С начала войны России против Украины в феврале 2022 года 59 священников подверглись репрессиям со стороны Русской православной церкви ( РПЦ ) и силовиков за антивоенную позицию, сообщила газета "Новая Газета. Европа" в пятницу, 17 мая. По сведениям издания, пострадали священники, служившие в России и заграничных епархиях, зависимых от Московского патриархата. В 47 случаях репрессиям подверглись российские священники, в остальных 12 случаях дело касалось зарубежных церквей, "подведомственных" РПЦ, отмечает газета.

С лишением сана, запретом в служении и другими наказаниями со стороны церкви столкнулись шесть служителей Литовской православной церкви, три - Белорусской православной церкви, а также священники РПЦ в Испании, Казахстане и Израиле. В России наказания приходят как от церковных властей (лишение сана, запрет в служении, принудительный вывод за штат), так и от государства (штрафы за "дискредитацию" армии, тюремные сроки, депортация).