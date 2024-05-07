Российское правительство распущено после вступления Путина в должность

Кандидатуру нового главы правительства Путин может внести уже 7 мая, сообщил перед инаугурацией пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В 2018 году Путин внёс кандидатуру главы правительства через час после вступления в должность.

Источники российских СМИ предполагают, что Путин не будет менять премьер-министра, им останется Михаил Мишустин. Его кандидатура может быть утверждена уже в ближайшие дни — 8 или 10 мая, писали "Коммерсантъ" и "Медуза".