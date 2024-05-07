2024.05.07 12:57

Российское правительство распущено после вступления Путина в должность

 
Радио Свобода
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Российское правительство ушло в отставку по завершении церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Действующий кабинет будет работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава министров. Автоматически завершены полномочия и Администрации президента.

Кандидатуру нового главы правительства Путин может внести уже 7 мая, сообщил перед инаугурацией пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В 2018 году Путин внёс кандидатуру главы правительства через час после вступления в должность.

Источники российских СМИ предполагают, что Путин не будет менять премьер-министра, им останется Михаил Мишустин. Его кандидатура может быть утверждена уже в ближайшие дни — 8 или 10 мая, писали "Коммерсантъ" и "Медуза".

Федеральные министры назначаются на должность президентом — силовой блок и глава министерства иностранных дел после консультаций с Советом Федерации, остальных должна утвердить Государственная дума по представлению главы правительства.

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Радио Свобода
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