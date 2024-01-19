Российский суд запросил для Дарьи Треповой 28 лет колонии

Сама Трепова утверждает, что по договорённости с Попковым познакомилась с Татарским, ходила на встречи с ней под чужим именем, чтобы втереться к нему в доверие. Она говорит, что передача статуэтки была частью задания, за выполнение которой ей обещали работу журналистом в Украине, а что в статуэтке взрывчатка - она не знала. На суде Трепова заявляла, что сожалеет о случившемся.

На днях муж Треповой Дмитрий Рылов обратился к Роману Попкову с открытым письмом, потребовав от него подтвердить показания Треповой и заявить, что она не знала о бомбе в статуэтке, и её "использовали втёмную". Попков, который активно поддерживает Украину в войне с Россией, написал в соцсетях, что убийство Татарского было "одной из операций против абсолютного зла", и отметил, что те, кто выступает с критикой, "ничего не знают об операции". По словам Попкова, обсуждать обстоятельства убийства Татарского он будет только после победы Украины в войне. В то же время, Попков назвал показания Треповой в суде "тотально правдивыми" и отметил, что не хотел "убить своего друга Дашу". Ранее Попков утверждал, что действительно был знаком с Треповой и переписывался с ней, но не являлся её "куратором".