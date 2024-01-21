Российский частный самолёт, летевший в Москву, разбился в Афганистане

В Росавиации сообщили, что речь идёт о самолёте Falcon 10, зарегистрированном в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. На борту самолёта должны были находиться шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Как минимум двое из них - граждане России, сообщает ТАСС.

Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда. После дозаправок в аэропортах Гая в Индии и Ташкент в Узбекистане он должен был прилететь на подмосковный аэродром Жуковский.

Представитель департамента информации Бадахшана Забиулла Амири подтвердил, что на место предполагаемого крушения высланы поисковые группы. Пока самолёт не найден, судьба его экипажа и пассажиров неизвестна. Место возможного крушения находится глубоко в горах у границы с Таджикистаном. Российское авиационное ведомство находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана.