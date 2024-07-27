Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет агентство „Интерфакс“ в субботу, 27 июля.
Сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Оба пилота успели катапультироваться, а сам борт упал в безлюдной местности и не вызвал разрушений на земле. Минобороны назвало предварительной причиной авиакатастрофы „техническую неисправность“.
В ГУР заявили о повреждении российского бомбардировщика
Ранее в тот же день украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что в результате атаки беспилотников ГУР Минобороны Украины на военный аэродром „Оленья“ в Мурманской области был поврежден дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22М3.
Издание „РБК Украина“ со ссылкой на источники также пишет, что в ночь на субботу, 27 июля, были атакованы военные аэродромы в Энгельсе Саратовской области и аэродром „Дягилево“ в Рязанской области. Кроме того, по данным издания, украинские БПЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани.