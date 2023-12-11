Российские власти создают политзаключенным невыносимые условия содержания под стражей

Более 100 российских врачей подписали открытое письмо с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Горинову. Авторы письма отметили, что у него все признаки острой дыхательной недостаточности и тяжелого течения инфекционного процесса. Врачи уверены, что Алексею необходима срочная госпитализация, так как состояние его здоровья угрожает жизни и может ухудшиться.

Ранее адвокат бывшего московского муниципального депутата сообщил о резком ухудшении здоровья своего подзащитного. Он навестил Горинова в одной из исправительных колоний во Владимире и отметил, что у Алексея "цвет кожных покровов – синий", у него нет сил даже на то, чтобы сидеть на стуле. Во время беседы с адвокатом Горинов несколько раз едва не упал. По словам самого Алексея, у него бронхит в активной стадии, постоянная температура и озноб. Ему сложно дышать, ситуацию усугубляет холод в помещениях колонии. Ему не выдают лекарства, которые ранее отобрали, а тюремный врач заявляет, что "у пациента температура 36,7" и лечение не требуется.