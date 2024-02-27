Российские власти арестовали счет супруги Бориса Акунина

Басманный суд Москве арестовал российский счет Эрики Чхартишвили - супруги писателя Бориса Акунина , в отношении которого власти РФ возбудили дела по статьям об "оправдании терроризма" и о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщил Борис Акунин в Telegram во вторник, 27 февраля.

Как написали в этот день российские государственные СМИ, счет был "арестован на 6 млн рублей", поскольку "следствие считает, что эти деньги являются совместным доходом супругов и использовались для совершения преступлений".

Между тем сам писатель пояснил, что на счет его жены, куда приходит ее пенсия, "повесили долг в 6 миллионов рублей". А "совместная преступная деятельность" Акунина и его жены заключается в том, что денежные средства "направлялись на приобретение и содержание неустановленных технических устройств с публичным доступом в интернет, а также постоянное проживание обвиняемого и его супруги в Великобритании", говорится в посте Бориса Акунина в Telegram.