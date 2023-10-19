Россия вышла из Конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров СЕ приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте того же года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.