Россия отозвала из США своего посла Антонова

The Insider напоминает, что 20 февраля 2022 года, за день до признания Россией независимости „ДНР“ и „ЛНР“ и за четыре дня до начала Россией полномасштабной войны в Украине, Антонов заявил, что Донбасс и Луганск являются частью Украины, а у Москвы нет планов вторгаться в соседнюю страну и захватывать ее территорию. В дальнейшем он продолжал повторять любые заявления российских властей.