Разведка Британии: Россия накопила запасы крылатых ракет для ударов зимой по Украине

Британские аналитики напомнили, что в период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 БПЛА "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Они были запущены волнообразно из Курска и из Краснодара.

Одной из целей России, вероятно, было ослабить украинскую противовоздушную оборону, чтобы сформировать поле боя в преддверии любой скоординированной зимней кампании по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия уже почти два месяца воздерживается от запуска своих главных крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей накопить значительные запасы этого оружия, отметили в МО Британии.