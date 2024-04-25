Путин заявил о возможности национализации компаний в интересах национальной обороны

Путин заявил, что национализация нескольких промышленных предприятий "не пересматривает приватизацию". По его утверждению, речь идёт "о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам" (цитата приведена по сайту газеты "Коммерсантъ").

По подсчётам "Новой газеты. Европа" и российского "Трансперенси Интернешл", число исков о национализации в 2023 году выросло почти в пять раз по сравнению с довоенным. Всего за два года войны в суды поступили рекордные 40 требований о национализации более 180 частных компаний. Суммарные активы этих компаний составили около 1,04 трлн рублей (около 0,6% ВВП России), по состоянию на начало марта.