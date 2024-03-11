Путин запретил рекламу на ресурсах "иностранных агентов"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Он также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". Подписанный президентом документ выложен в понедельник, 11 марта, на портале публикации правовых актов.

Ранее закон единогласно одобрили Совет Федерации и Государственная дума. Российские законы об "иноагентах" предусматривают как административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц, так и уголовное - до двух лет лишения свободы.

Закон о запрете рекламы у "иноагентов"