Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Выступление Путина пройдёт перед президентскими выборами: в прошлые годы он объявлял в таких случаях о введении дополнительных выплат и льгот. В речи президент сформулирует свою предвыборную программу, писала ранее газета "Коммерсантъ".

В 2023 году президент обратился к Федеральному собранию с посланием 21 февраля. Президент выступал почти два часа. Значительная часть речи была посвящена оправданию российского вторжения в Украину.