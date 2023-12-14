"Путин все еще хочет завоевать Украину". Российская армия атакует сразу на нескольких направлениях

Российские атаки идут преимущественно людскими волнами по всей линии фронта — отчасти сказывается нехватка бронетехники, где-то погодные условия, а возможно и осознание российским командованием бесперспективности сосредоточения в одном месте крупных механизированных соединений. Именно так действовали в Бахмуте части ЧВК «Вагнер» — как и сейчас, активизация российских войск тоже пришлась на холодное время года.

«Вон деревня была. Вот наша техника стоит, братская могила, сколько здесь погибло наших парней, — говорит на видео российский участник боев под Авдеевкой. — Вот что война делает. Все это наша техника. Вон впереди еще одна братская могила», — указывает он на разбитые российские танки и БМП.

Сообщения осведомленных источников с обеих сторон о положении на фронтах в целом не противоречат друг другу. Украинские не скрывают, что ВСУ вынуждены отступать под натиском превосходящих сил противника, российские — признают, что продвижение дается ценой огромных потерь.

«Ситуация по всей линии столкновения просто скверная», — говорится в его аналитической записке.

«Враг имеет успехи южнее Бахмута , возле Клещиевки, западнее Работино, в южной части Марьинки и южнее, севернее Новомихайловки, и захватил Авдеевскую промзону», — сообщает украинский OSINT-портал DeepState.

Но тогда удар российских войск был нацелен на один участок. Теперь же они действуют по тому же шаблону на многих направлениях.

Авдеевка



Изначальный замысел состоял в окружении города мощными флаговыми ударами с юга и севера, в бой были брошены крупные механизированные соединения и большое количество артиллерии. На первом этапе российским частям удалось вытеснить украинцев с ряда позиций и взять под огневой контроль трассу, по которой ведется снабжение Авдеевского укрепрайона.

В какой-то момент казалось, что ситуация для частей ВСУ, обороняющих город, стала совсем угрожающей.

Однако вскоре российское продвижение замедлилось, попытки продолжить наступление все чаще оказывались безрезультатными, а местами украинские войска успешно контратаковали и отбили утраченные позиции.

Нынешнюю ситуацию под Авдеевкой участники боев с обеих сторон все чаще сравнивают с «бахмутской мясорубкой».