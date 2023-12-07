Путин в гостях у шейхов. Зачем президент воюющей России вновь решился выехать за границу

После этой неприятности Путин съездил в Китай, и вот теперь — визит на Ближний Восток, который призван, среди прочего, смыть с российского руководителя ярлык изгоя на мировой арене и показать, что у России есть видные партнеры, помимо традиционных друзей в лице Китая, Ирана, Северной Кореи и Беларуси.

На саммит БРИКС+ в Южную Африку, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда, Путин не поехал. На семейной фотографии лидеров «анти-Запада» под китайским крылом место российского президента занял его министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин практически не выезжает из России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Он ездил в Иран, где Кремль покупает дроны-камикадзе для бомбардировок украинских городов, и в Китай, от которого все больше зависит российская экономика под западными санкциями.

Путин под охраной четырех российских истребителей Су-35С прилетел в среду в ОАЭ, откуда вечером отправился в Саудовскую Аравию. Обе страны не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Россия — заметный игрок на Ближнем Востоке, поскольку участвовала в войне в Сирии и до сих пор поддерживает режим Башара Асада, равно как и контакты с палестинской группировкой ХАМАС и главным спонсором исламистских групп в регионе — Ираном.

Отношения России с ОАЭ и Саудовской Аравией меньше про войну и больше про экономику, нефть и финансы.

После нападения на Украину Эмираты превратились в центр российской деловой активности и международной торговли. Туда из Европы перебрались российские нефтяные трейдеры, через Дубай рекой потекли российские деньги, там осели многие уехавшие после начала войны бизнесмены и их семьи.

В сентябре появились сообщения о том, что США, Великобритания и ЕС обеспокоены ростом поставок товаров двойного назначения через ОАЭ в Россию и отправили представительную делегацию в Эмираты, чтобы это обсудить. А в октябре США ввели санкции против компании из ОАЭ за нарушение потолка цен на российскую нефть.