Путин в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны

Особенность статистики Росстата объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.

Официальных данных о потерях нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания „Медиазона“ и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших и раненых военных РФ.