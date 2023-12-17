Путин: у России "нет интереса" воевать со странами НАТО

В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывки из которой публикуют российские телеграм-каналы утром в воскресенье, Путин отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасать на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "чушью", сказав при этом, что и Байден, по его мнению, это понимает.

"У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО", - сказал Путин. По его словам, Россия "заинтересована в развитии отношений" со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал "задним двором" США. Он также посетовал на вступление в НАТО Финляндии, сказав, что у этой страны в отношениях с Россией "проблем не было", а теперь они будут, поскольку Россия сконцентрирует у границ с Финляндией "определённые воинские подразделения".