Путин пятый раз идет на выборы. Вот как к ним готовятся власть и оппозиция

Сам Артем Жога не первый раз общался с Путиным. Экс-командир батальона ДНР встречался с ним в мае 2022 года в Кремле, когда Путин вручил посмертную звезду Героя России его сыну, погибшему во время боев в Волновахе. Спустя несколько месяцев Жога сидел в первом ряду на церемонии «присоединения» оккупированных украинских территорий к России.

«Вы так много сделали для нашего Донбасса , — начал Жога. — Я в лице всего нашего народа, нашего Донбасса, присоединенных земель, хотел попросить вас принять участие в этих выборах. Благодаря вашему решению мы получили свободу и право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы — наш президент».

В пятницу Владимир Путин принимал в Кремле военных по случаю дня Героев Отечества и вручал звезды Герое в России . После торжественной части участники встречи подошли пообщаться с президентом. Один из них, спикер парламента так называемой ДНР Артем Жога спросил у Путина, собирается ли он баллотироваться на следующих выборах.

О зашкаливающей поддержке Путина свидетельствуют и данные опросов связанных с государством поллстеров. Так, фонд «Общественное мнение» (ФОМ) демонстрирует, что работу Путина положительно оценивают 77% россиян (а негативно — 11%). По данным ВЦИОМ, президенту доверяют 78,5% жителей страны.

А на вопрос, каким должен быть следующий президент России, Песков ответил: «Таким же, как Путин». «Или другим, но таким же», — добавил он.

«Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом», — заявил он же в ноябре.

«Мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить, — но, нарушая правила, могу сказать, что у него [Путина] конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре.

В Кремле еще с осени напрямую говорят о победе Путина на выборах, хотя тогда он еще о своих планах баллотироваться не объявлял.

Объявление Путина о своем выдвижении не было «домашней заготовкой», заявил через некоторое время Дмитрий Песков : «Он реагировал на обращения».

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас такое время — я буду баллотироваться», — сказал Путин. Он пойдет на выборы в пятый раз.

Главной проблемой нынешних выборов он видит отсутствие стимулов для того, чтобы люди приходили на участки, ведь никакой интриги и конкуренции даже между «кандидатами второго порядка» не будет, подчеркнул Кынев.

Интриги на президентских выборах в России нет с 2004 года, поэтому главным показателем для Кремля всегда являлся даже не процент голосов, который набрал Путин, а явка, отметил политолог Александр Кынев. «Президентские выборы — статусная штука, — сказал Кынев Би-би-си. — Это вопрос международной репутации, и он тесно завязан с официальной риторикой о том, что с нами — большинство населения».

Впрочем, как уже писала Би-би-си, опросы, свидетельствующие о единогласной поддержке власти и ее действий, больше необходимы самой власти для подкрепления иллюзии большинства. А с точки зрения социологов, если вопрос не делит ответивших на группы, то «он не работает», а полученные данные нет смысла анализировать.

Помимо этого, будет проходить конкурс «У нас это семейное», на котором разыграют квартиры и семейные поездки. Формально он не связан с выборами, но его этапы совпадут с президентской кампанией Путина, пишет «Медуза». По словам собеседников издания, такие инициативы нужны для того, чтобы «создать позитивный фон для кампании в непростое время». При этом конкурс будет делать акцент именно на поддержание семейных ценностей, которые станут одним из символов кампании Путина.

При этом в Кремле решили поставить для Путина планку в 80% голосов при высокой явке — 70-80%. Ради этого кампания Путина станет «чередой праздников», писала «Медуза» (объявлена в России «иноагентом» и нежелательной организацией). Первый из таких — выставка «Россия» на ВДНХ, которая открылась в ноябре. Там представлены различные российские достижения, культурные инициативы и выставки, посвященные регионам России. Выставка рассказывает, как Путин помог тому или иному региону, культурному заведению или виду спорта за срок своего президентства. В день открытия форума издание «Сирена» выпустило расследование, согласно которому из бюджета на выставку потратили не меньше 5,1 миллиарда рублей.

Несмотря на то, что интриги на выборах нет, Путину все еще нужна предвыборная кампания. По сообщениям СМИ , ставку в Кремле делают на позитивные новости и все ту же защиту «семейных ценностей».

Одна из задач президентской кампании — «скрыть разлом в обществе по отношению к войне», сказал Би-би-си политолог Михаил Виноградов. Для этого в Кремле и продвигают тему «мобилизации нации перед врагом», чтобы оправдать административную мобилизацию на выборы и высокие задачи по процентам голосов и явки.

В рамках защиты этих семейных ценностей власти уже ввели одну законодательную инициативу — признали « ЛГБТ -движение» экстремистским и запретили его деятельность в России. В день когда российский Минюст объявил об этом, издание «Верстка» и журналистка Фарида Рустамова написали, что это было сделано в рамках предвыборной кампании Путина. «Избирателю понравится», — прокомментировал источник «Верстки».

«Коммерсант» писал, что выборы должны пройти спокойно, без «политического шоу», но с уклоном в тезисы «надежда, уверенность, будущее». На фоне войны выборы, по задумке Кремля, должны будут иметь «психотерапевтический характер», пишет «Коммерсант»: «Люди ждут, когда закончится СВО, они устали, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее». Поэтому в Кремле советуют избегать тем межнациональных отношений (на фоне еврейского погрома в Махачкале) и жен мобилизованных, которые пытаются устроить массовую акцию за возвращение мобилизованных с фронта. Также региональным властям советуют вообще не упоминать проблемные для конкретных субъектов темы, писала «Верстка».

«Президент будет активно посещать регионы, встречаться с жителями. Он показывает, что находится в хорошей форме, открыт для коммуникации, не боится контактов с людьми», — предполагает политтехнолог Петр Быстров. По его словам, президент в ходе своей кампании будет развеивать «образ, что он якобы сидит в бункере». Политтехнолог также не исключает, что в кампании Путина Кремль и дальше будет задействовать ветеранов «специальной операции» (так в России называют войну) и военкоров.

Политолог Виноградов отмечает, что в обществе еще со времен пандемии коронавируса есть запрос на «выплеск негатива» или «пара, который накопился под крышкой» — именно он и представляет главную информационную опасность для будущих выборов, и из-за него и происходят непредвиденные события. Из-за этого власть стремится избежать заведомо непопулярных шагов вроде новой волны мобилизации, говорит Виноградов.

Он называет запрет «движения ЛГБТ» приемом отвлечения внимания, чтобы оппозиционная общественность обсуждала не войну или другие проблемы населения, а «ту нишу, которую власть для себя считает безопасной».

Александр Кынев обращает внимание и на то, что людей сильно деморализует «непонятность будущего», но вместо реальных разговоров о будущем власть начинает раскручивать «архаичные» темы вроде запретов абортов и «ЛГБТ-движения». «И аборты, и борьба с ЛГБТ с точки зрения голосов не дают ничего. Для обывателя это второстепенные темы. Людей вообще не это волнует, а выживание, доходы, пенсии», — говорит Кынев.

«Единая Россия» на своем съезде в той или иной форме поддержит Владимира Путина. В 2012 году Путин шел на выборы именно от этой партии. В 2018 году — как самовыдвиженец, но при полной ее поддержке.

Парламентские партии, которые имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей, пока публично не говорили, кого собираются поддержать на президентских выборах. Но, вероятно, никаких сюрпризов в этом списке ждать не стоит.

В августе «Медуза» писала, что в Кремле определились со «спарринг-партнерами» для Путина на выборах. Одним из главных критериев для отбора кандидатов стал возраст — среди конкурентов Путину не должно быть людей сильно младше 50 лет. Это нужно для того, чтобы 70-летний Путин не казался «дедом».

Президентская кампания, по словам политтехнолога Быстрова, будет носить референдумный характер, и едва ли кто-то из конкурентов Путина получит массовую поддержку — ему подберут «нишевых» соперников, ориентированных на узкие слои общества.

«Глобальная идеология — это не злить людей. Главная философия — не должно быть плохих новостей», — согласен и Александр Кынев.

«Справедливая Россия» уже объявила, что, как и на прошлых выборах, кандидата выставлять не будет и в марте 2024 года поддержит Владимира Путина. Председатель партии Сергей Миронов в середине декабря объявил, что «Справедливая Россия» готова предложить в предвыборную программу президента «инициативы, которые действительно помогут России стать независимой, суверенной, мощной страной с очень хорошим будущим».

Возможны и другие кандидатуры. «Презентация» потенциальных выдвиженцев (их в партии считают «народными лидерами») состоялась в конце декабря на пленуме ЦК партии. Среди них — глава Хакасии Валентин Коновалов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, орловский губернатор Андрей Клычков или даже директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, занявший второе место на президентских выборах 2018 года (11,77% голосов).

КПРФ собирается объявить своего кандидата уже после объявления выборов, во второй половине декабря. Но, как писали «Ведомости», с высокой вероятностью им станет лидер партии Геннадий Зюганов , который баллотировался в президенты уже четыре раза (в последний раз — в 2012 году). Сам он перспективы своего личного участия в выборах не комментировал.

На предыдущих выборах роль такого кандидата играла журналистка Ксения Собчак , которая в итоге набрала 1,68% голосов. Как рассказывала Би-би-си, ее выдвижение тогда было согласовано с администрацией президента, а сама она обсуждала выдвижение лично с Владимиром Путиным.

Ожидать, что кто-то из этих потенциальных кандидатов даже в теории мог бы составить конкуренцию Владимиру Путину, не стоит. «Ведомости» в сентябре писали, что администрация президента обсуждает вариант с допуском кандидата от «либеральных сил» — в том числе путем выдвижения от одной из парламентских партий.

Предвыборный съезд ЛДПР пройдет в Москве 19 декабря. Еще с лета российские СМИ писали, что кандидатом от партии, вероятнее всего, станет ее лидер — Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам. ЛДПР он возглавил в прошлом году после смерти Владимира Жириновского.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев публично говорил, что партия планирует выдвинуть кандидата на выборы, но пока с кандидатурой не определилась. Впрочем, «Ведомости» писали, что с большой вероятностью на президентские выборы баллотируется сам Нечаев — впервые.

Надеждин утверждает, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал (его знакомый при этом рассказывал «Медузе», что на самом деле выдвигаться Надеждину якобы предложили в администрации президента).

После распада СПС в 2008 году Надеждин возглавил московское отделение лояльного власти «Правого дела», где работал до 2012 года. А в последние годы в основном выступал в роли эксперта в политических ток-шоу на федеральном телевидении, где ему отводили роль «оппонента» от «либеральной оппозиции».

Другим «либеральным кандидатом» в теории может оказаться 60-летний политик Борис Надеждин, который объявил о планах участвовать в выборах. Надеждин в конце 90-х работал советником Бориса Немцова , а затем помощником Сергея Кириенко, которые основали «Союз правых сил». В те же годы Надеждин в составе СПС избрался в Думу, но там продержался лишь один созыв.

В качестве примера потенциального «либерального кандидата», который мог бы оказаться в бюллетене в 2024 году, собеседники «Ведомостей» называли бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*. Сам он утверждает, что таких планов у него нет.

Единственным неожиданным кандидатом в президенты оказалась журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, которая заявила о самовыдвижении. Но попадет ли ее имя в избирательный бюллетень — неясно. Сразу после того, как она объявила о намерении баллотироваться, ее вызвали в прокуратуру, а затем заблокировали ей счет в банке, куда она собирала пожертвования на кампанию.

«Ведомости» и «Медуза» писали, что хотя в администрации президента еще не определились с финальным списком кандидатов, с большой вероятностью кампания пойдет по консервативному сценарию и в бюллетене окажутся только возрастные представители парламентских партий.

Сам он объяснил желание выдвинуться так: «Влезаю в это дело по одной всего причине: я считаю, что наша страна уверенно идет к катастрофе, нас туда ведет президент».

Если Надеждин пойдет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тыс. подписей (не более 7,5 тыс. от каждого региона). Эту задачу он и сам назвал «почти нереалистичной». «Я сейчас веду переговоры с некоторыми партиями, они размышляют, выдвигать меня или нет», — говорил Надеждин. В случае если Надеждина выдвинет какая-то из непарламентских партий, ему придется собрать 100 тыс. подписей.

Сейчас большинство несистемных российских оппозиционеров находятся либо в тюрьме (например, Алексей Навальный , Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Андрей Пивоваров ), либо в эмиграции. Часть уехавших из России политиков и активистов в последние недели активно обсуждает, какой стратегии следует придерживаться на грядущих выборах.

Несистемная оппозиция подходит к выборам в состоянии тотальной зачистки. За шесть лет, прошедших с предыдущих выборов, и на фоне вторжения в Украину российские власти признали нежелательными, экстремистскими организациями или «иностранными агентами» практически все независимые политические структуры, общественные организации и СМИ.

Дунцовой 40 лет, она работает журналисткой и координирует волонтеров поисково-спасательного отряда во Ржеве. До этого она была депутаткой Ржевской городской думы — и во время выборов победила местного единоросса. Дунцова выступает за демократические преобразования в России и окончание войны в Украине. В прокуратуру, по ее словам, ее вызывали, чтобы спросить о ее отношении к войне.

По словам Каца, разработать такую кампанию можно только с участием всех главных лиц в оппозиции — в том числе представителей ФБК. Последние встречаться с Кацем не захотели, а еще обвинили его в том, что тот натравливает своих сторонников на команду фонда. В одном из стримов Мария Певчих* сказала, что сторонники Навального считают Каца «непорядочным человеком». «Мы не хотим с ним иметь никаких дел. Дороги наши идут, может, в одном направлении, возможно — но просто параллельными путями», — пояснила она.

Вот как он сформулировал свое предложение: «Нам нужен объединенный оппозиционный штаб, который сформирует месседжи кампании. Они должны быть мягкие и спокойные, никаких „Путин *****“ и подобного. Спокойный интеллигентный разговор в перестроечном стиле, в формате „мы предложим вам аргументы, а вы примете решения“. Всё это надо собирать в 20-ти минутную передачу, которая выйдет 3 раза в декабре, 6 раз в январе, 10 раз в феврале и каждый день будет выходить в марте».

Политик и блогер Максим Кац* осенью несколько раз призывал ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) провести переговоры с ним и командой бизнесмена Михаила Ходорковского для разработки единой стратегии по участию в выборах.

Итоги этого опроса Навальный в конце ноября подвел в своем блоге. Самой популярной кандидатурой в ответ на вопрос о том, кто мог бы быть единым кандидатом, оказался политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. На втором месте оказался Нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов*, на третьем — глава «Яблока» Григорий Явлинский . Никто из них, кроме Явлинского, о планах участвовать в выборах не заявлял. Последний сказал, что пойдет на выборы, только если в его поддержку соберут 10 млн подписей. Этого пока не произошло.

У участников опроса, среди прочего, спрашивали, являются ли для них выборы значимым событием, верят ли они в стратегию поддержки единого кандидата от оппозиции (и кто мог бы им быть) и допускают ли возможность бойкота.

К обсуждению присоединились сторонники оппозиционеров — в итоге оно перешло в масштабную дискуссию в российском сегменте соцсети X (ранее известной как твиттер). Навальный в середине октября предложил превратить «трэш» в «нормальное общение» и пригласил известных независимых политиков, активистов, деятелей культуры, а также всех желающих принять участие в опросе, посвященном выборам-2024.

План «кампании против Путина» заключается в том, чтобы агитировать знакомых голосовать против него, раскладывать протестные листовки и наклейки, делать агитационные звонки. Кроме того, в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах России в день объявления кампании появились билборды с крупной надписью «Россия, все обязательно получится» и QR-кодом . Ссылка из этого кода вела на сайт кампании Навального. В тот же день билборды начали демонтировать. В пятницу РБК сообщил, что власти Москвы запретили билборды с QR-кодами.

«Для Путина выборы 2024 года — это референдум по одобрению своих действий, по одобрению войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не желает видеть Путина во главе страны. Результаты голосования будут подделаны, но наша задача сделать так, чтобы всё было очевидно и без них», — говорится в заявлении команды Навального.

Из чуть менее 55 тыс. респондентов более 30 тыс. признались, что у них нет четкой стратегии по поведению на выборах. Бойкот при определенных обстоятельствах допускают около 30 тыс. участников опроса, не допускают — чуть менее 25 тыс. Голосовать по стратегии «за любого кандидата против Путина» оказалось готово подавляющее большинство участников опроса — свыше 45 тыс. человек. Ее ФБК и выбрал для «кампании против Путина».

Как будут проходить выборы?

Совет Федерации назначил выборы на четверг 17 марта. На заседании верхней палаты парламента присутствовала и глава ЦИК Элла Памфилова. В пятницу она провела заседание комиссии и утвердила календарный план кампании. Впервые на президентских выборах россияне смогут голосовать три дня, с 15 по 17 марта. Формат многодневного голосования власти опробовали в 2020 году на голосовании по поправкам в Конституцию.

Придомовое голосование (оно тоже появилось в 2020 году и запомнилось как «голосование на пеньках») применят и в 2024-м. На выборах президента так будут голосовать на оккупированных территориях Украины, а также в приграничных Брянской, Курской, Белгородской областях и в аннексированном Крыму.

Задействуют на выборах и другое нововведение 2020-х — систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Памфилова в сентябре говорила, что использовать платформу будут в тех регионах, где ее опробовали хотя бы раз. Сейчас таких регионов 30 — в их числе Москва.