Путин пригрозил ответом на вмешательство в дела России извне

Президент России Владимир Путин предупредил страны Запада о том, что любые попытки извне разжечь "межнациональные или межрегиональные конфликты" внутри страны будут расцениваться Москвой как акт агрессии и повлекут соответствующую реакцию. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарной сессии Всемирного русского народного собора, во вторник, 28 ноября.

"Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать", - указал президент РФ.