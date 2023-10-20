Путин посетил штаб российских войск в Ростове-на-Дону

 
Медуза
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин побывал в штабе российских войск в Ростове-на-Дону. Кадры визита Путина, который, как утверждается, состоялся в ночь на 20 октября, опубликовал телеканал Минобороны РФ "Звезда".

Сообщается, что Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Глава Генштаба доложил Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом «специальной военной операции» (СВО).

Выходя из штаба и на прощание пожимая руку Герасимову, Путин попросил передать привет «всем командирам», пишет ТАСС. Герасимов заверил, что обязательно выполнит просьбу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что также «состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», но не стал уточнять подробности.

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