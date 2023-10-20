Путин посетил штаб российских войск в Ростове-на-Дону

Сообщается, что Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Глава Генштаба доложил Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом «специальной военной операции» (СВО).
Выходя из штаба и на прощание пожимая руку Герасимову, Путин попросил передать привет «всем командирам», пишет ТАСС. Герасимов заверил, что обязательно выполнит просьбу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что также «состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», но не стал уточнять подробности.