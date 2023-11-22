Путин помиловал поехавшего воевать в Украину члена банды сатанистов

33-летний Николай Оголобяк должен был сидеть в колонии до 2030 года. Однако сейчас он находится дома. По словам его отца, в Украине он служил полгода в отряде "Шторм Z" и получил тяжелое ранение, после чего 2 ноября вернулся домой. "Пока никем не работает, восстанавливается. На "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украине. – РС) его вряд ли снова возьмут", – рассказал собеседник 76.ru.

Также Оголобяк-старший сказал, что его сын живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Они с отцом Николая разведены. "О событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать", – пишет издание.