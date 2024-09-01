2024.09.01 16:36

Путин передал икону в храм в Беслане, но в город не приехал

 
Deutsche welle
Po 20 metų Vladimiras Putinas apsilankė Beslane
Po 20 metų Vladimiras Putinas apsilankė Beslane
ФОТО: VYACHESLAV PROKOFYEV | Scanpix

В Беслане вспоминают о жертвах теракта 20-летней давности, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

В Беслане в воскресенье, 1 сентября, вспоминают о жертвах теракта, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Президент РФ Владимир Путин за 20 лет с трагических событий ни разу не посетил школу в годовщину теракта.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram, что передал для храма на территории школы икону Святых Вифлеемских младенцев, которую получил в дар от Путина во время его недавней поездки в регион. „Для Беслана, для всех нас - символичная икона“, - добавил он.

Уголовное дело о расследовании теракта до сих пор не закрыто.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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