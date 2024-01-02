Путин об Украине: мы хотим завершить конфликт на условиях РФ

Россия хочет "как можно быстрее" завершить войну с Украиной, но только на своих условиях. Об этом заявил во время посещения Центрального военно-клинического госпиталя имени А. Вишневского в понедельник, 1 января, президент РФ Владимир Путин. "Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее - только на наших условиях", - цитирует Путина агентство "Интерфакс".