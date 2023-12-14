Путин: новой волны мобилизации в РФ не будет

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что второй волны мобилизации для продолжения войны против Украины не будет. "Ну зачем нам мобилизация", - ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, в ходе частичной мобилизации в прошлом году было набрано 300 тысяч человек. После этого власти РФ начали привлекать людей к" добровольному заключению контрактов с Минобороны РФ". И как заявил Путин, к сегодняшнему дню набрано уже 486 тысяч человек. Вместе с добровольцами будет около полмиллиона человек, добавил он.