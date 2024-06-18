2024.06.18 15:23

Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую родственницу и сына экс-премьера. Что означают перестановки в Минобороны

 
BBC Russian
Anna Civileva
Anna Civileva
ФОТО: Alexander Kazakov/Kremlin Pool | Zuma Press / Scanpix

Владимир Путин освободил от должностей четверых заместителей обороны — соратников экс-министра Сергея Шойгу. Среди новых замминистра — предполагаемая родственница президента Анна Цивилева и сын экс-премьера Петр Фрадков.

В понедельник Владимир Путин подписал указы о назначении Анны Цивилевой, Павла Фрадкова и Олега Савельева на должности заместителей министра обороны.

Цивилеву СМИ называют двоюродной племянницей Путина. Как писало издание „Проект“ (в реестре „иноагентов“), девичья фамилия Цивилевой — Путина, а ее отец приходится президенту двоюродным братом.

Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области, назначенным в прошлом месяце министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Она возглавляет фонд поддержки „ветеранов СВО“ (так российские власти называют войну с Украиной) „Защитники Отечества“, а в 2018 году стала владелицей 70% компании „Колмар“ — одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

Помимо Цивилевой замминистра обороны назначены Павел Фрадков — младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России, а также Олег Савельев, который в 2014-2015 годах работал министром по делам аннексированного Крыма.

Кроме того, Путин назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, занимавшего пост замминистра финансов и отвечавшего в Минфине за военные расходы.

Как уточнили в Минобороны, Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, Цивилева — вопросы социального и жилищного обеспечения, а Фрадков — вопросы управления имуществом и военное строительство.

От должностей заместителей министра обороны Путин освободил заместителей и ставленников бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Новый министр обороны Андрей Белоусов уже провел встречу с уволенными и поблагодарил их за работу, сообщили в ведомстве.

Путин также подписал указ, согласно которому у Белоусова будет 12 заместителей вместо прежних 10, в том числе два первых замминистра вместо одного.

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