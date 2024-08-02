2024.08.02 10:19

Путин лично встретил Красикова и других экс-заключенных

 
Deutsche welle
Vladimiras Putinas ir Vadimas Krasikovas
Vladimiras Putinas ir Vadimas Krasikovas
ФОТО: Stopkadras

Обратившись к выданным Москве западными странами россиянам, „имеющим отношение к военной службе“, Путин поблагодарил их „за верность присяге и своему долгу“.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на пятницу, 2 августа, лично встретил в московском аэропорту „Внуково“ россиян, вернувшихся на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада.

На видеозаписи, распространенной в Telegram российскими журналистами, запечатлено, в частности, как Путин обнимает при встрече Вадима Красикова (Соколова) - сотрудника ФСБ, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное им в берлинском парке Малый Тиргартен в 2019 году.

Как передает агентство „Интерфакс“, на взлетной полосе россиян встречали также военнослужащие президентского полка. Кроме того, во „Внуково“ приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

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