Путин лично встретил Красикова и других экс-заключенных

Президент РФ Владимир Путин в ночь на пятницу, 2 августа, лично встретил в московском аэропорту „Внуково“ россиян, вернувшихся на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада.

На видеозаписи, распространенной в Telegram российскими журналистами, запечатлено, в частности, как Путин обнимает при встрече Вадима Красикова (Соколова) - сотрудника ФСБ, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное им в берлинском парке Малый Тиргартен в 2019 году.