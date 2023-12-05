Путин 6 декабря посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ. На следующий день в Россию приедет президент Ирана

«Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, все это произойдет, фактически, за одни сутки», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

На следующий день, 7 декабря, состоятся российско-иранские переговоры — в Россию приедет президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщили в Кремле.

Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Свой первый зарубежный визит после выдачи ордера Путин совершил в октябре, в Кыргызстан. Затем в октябре Путин посетил Китай, а в ноябре — Казахстан.