Против рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело в России

В настоящий момент Алишер Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. „Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России“, - сказал он.