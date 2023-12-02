"Призыв одним днем". Как военкоматы в Москве проводят облавы на срочников

Вся призывная кампания проходит по принципу "призыв одним днем" — если человек попал в военкомат, вечером он уже на сборном пункте перед отправкой в военную часть, рассказали Би-би-си специалисты по военному праву — Алена Савельева из адвокатского бюро "Kaloy.ru" и юрист правозащитной коалиции "Призыв к совести", попросивший об анонимности.

Всего за несколько недель до инцидента Радомир приехал в Москву из Донецка, чтобы работать вахтовым методом. Ранее он учился в колледже и не был призван на службу. Его единственный паспорт — российский.

"Я даже не успел проснуться, — вспоминает 21-летний Радомир (имена призывников и их родственников изменены в целях безопасности героев). — Никто не объяснил, что происходит. Из моей комнаты вывели меня и соседа, из всего общежития — еще до семи человек призывного возраста, тех, кто еще не служил. Нас насильно посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении".

Ранним утром 23 октября здание одного из подмосковных общежитий буквально окружили автобусы Росгвардии. В здание вошли около десятка человек — сотрудники ведомства и военкомата. Они без стука заходили в комнаты и, не представляясь, требовали от мужчин предоставить паспорта и военные билеты.

Радомира и его соседей по общежитию доставили в один из подмосковных военкоматов, где их отправили на медкомиссию. Мужчину попросили рассказать, где он учился, назвать место работы и предоставить данные родителей. В одном из кабинетов — попросили предоставить медицинские справки предыдущих обследований. "Я сказал, что все мои справки остались в Донецке, и предложил [разрешить мне] поехать туда и там проходить призывные мероприятия. Мне ответили: „Не переживай, мы тебя и так поставим на воинский учет"".

Правозащитники из разных организаций, по его словам, получили уже сотни обращений, и каждый, кто обращался, сообщал, что в той же ситуации рядом с ним оказались другие люди. Значит, и речь идет о тысячах случаев.

С октября по всей России были облавы на трудовых мигрантов, которые получили российские паспорта. Некоторые из них обращались за помощью к правозащитникам, но обжаловать призыв в суде не решились. "Люди просто уходили служить, — говорит юрист „Призыва к совести". — Количество облав — беспрецедентное по масштабу, в прошлом году мы не наблюдали такого количества произвола".

Мужчин призывного возраста хватают на улице, в метро, торговых центрах, за ними приходят в клубы, рабочие общежития. Людей, не живущих в Москве и работающих по вахте, ставят на учет в столице.

У Радомира с детства диагностирована сердечная недостаточность. Кроме того, он страдает от болей в спине из-за сколиоза. "Если целый день делаю что-то активно, то у меня очень сильно начинает болеть спина и затекать шея, — рассказывает он. — В военкомате все жалобы игнорировали и писали в бланках, что я годен".

На последнем этапе медкомиссии мужчин завели в кабинет на тестирование. "Я спросил у сидевших там сотрудников, что будет дальше. Они сказали, что после нас отправят служить, — рассказывает Радомир. — Под вечер, когда все было пройдено, я понял, что сейчас нас будут сажать в автобус. Я вышел покурить и сбежал".

Его соседа по общежитию в этот день забрали на военную службу. Парень приехал в Москву из республики Тыва и, по словам Радомира, даже толком не знал русский язык, однако это не помешало призвать его в армию без повестки.

Радомир смог сбежать, но его паспорт остался в военкомате.