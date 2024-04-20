Приграничные области России атаковали дроны, есть погибшие

Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки дронов. Об этом заявил в ночь на субботу, 20 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков, обвинив в ударе Вооруженные силы Украины.

"Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью

беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по предварительным данным полностью сгорели частный дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Об атаках беспилотников сообщили власти еще нескольких пограничных регионов РФ