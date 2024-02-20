Правительство России упростило процедуру "добровольного переселения в РФ"

Отмечается, что правительственное постановление подготовлено для реализации указа президента РФ Владимира Путина, которым с 1 января 2024 года введен "институт репатриации" для "соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе "в недружественных странах".
Согласно постановлению, решение касается следующих "репатриантов": граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом; ранее отказавшихся от российского гражданства; родившихся или постоянно проживавших на территории Беларусской ССР и ранее имевших гражданство СССР; граждан, у которых есть родственники, родившихся или постоянно проживавшие на территории Беларусской ССР или на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Напомним, Путин 18 декабря 2023 года подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.
В соответствии с ним, дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане упомянутых государств могут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России (не менее пяти лет для граждан других государств) с момента получения вида на жительство, подтверждая знание истории и основ законодательства страны.
В тоже время гражданам Казахстана и Молдовы необходимо также представлять документ, подтверждающий владение русским языком. Беларусы от такого требования освобождались, вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ им требовалось представить только вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность.