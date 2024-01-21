Пожар на терминале "Новатэк" в Ленобласти: что известно

Около трех часов ночи в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга произошел пожар.
«Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — уточнил он.
Власти привлекли к тушению пожара МЧС и Леноблпожспас, и к утру воскресенья спасатели локализовали возгорание. По состоянию на 13:00 мск еще горела одна цистерна объемом 100 кубометров.
В результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция, сообщало агентство ТАСС, ссылаясь на дежурную службу администрации Кингисеппского района.
О повреждении крупного газохранилища писала «Фонтанка».
«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место», - рапортовал глава региона.
Ночью на подлете к Санкт-Петербургу местные жители засняли на видео беспилотники. По рассказам очевидцев, они направлялись в сторону Кингисеппского района, где расположены терминалы порта Усть-Луга.
Звук беспилотников и взрывы слышали местные жители, писали телеграм-каналы «Осторожно Собчак», Baza и Shot.
На момент пожара в порту было несколько судов и танкеров из Панамы, Бельгии, Омана и Ливии, сообщала «Фонтанка».
Ссылаясь на свои источники, украинское издание «РБК-Украина» сообщило днем в воскресенье, что «цели метко отработали беспилотники СБУ — поражения были точными».
«Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ», — цитирует издание свой источник из СБУ.
Официального заявления украинской стороны пока не было.
Позже российское издание РБК опубликовало ответ пресс-службы «Новатэк». В компании заявили, что причиной пожара в Усть-Луге «стало внешнее воздействие».
«Технологический процесс «НОВАТЭК-Усть-Луги» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее», — сообщили РБК в компании.
Усть-Луга является ключевым узлом в системе экспорта энергоносителей России и включает в себя газоперерабатывающий завод и крупный порт для отправки нефтепродуктов за границу, отмечает издание Financial Times.
В прошлом году «Новатэк» переработал на комплексе 7 млн тонн стабильного газового конденсата в топливо.
По оценкам издания, взрыв вряд ли существенно повлияет на экспорт энергоносителей из России, поскольку нефтепродукты составляют лишь относительно небольшую его часть. Пожар может иметь более серьезные последствия для «Новатэка», поскольку, по данным компании за 2022 год, переработка в Усть-Луге составляет около 40% всех ее продаж, как внутренних, так и внешних.
Минобороны России не давало оценки произошедшему.
Ранее на этой неделе произошла первая атака беспилотника в Ленинградской области. 18 января российское военное ведомство заявило, что его сбила ПВО, а целью атаки был петербургский нефтяной терминал. Атаку дрона подтверждали на предприятии.
От украинской границы до Петербурга около 900 км. До сих пор так далеко на север дроны не залетали. Предыдущим рекордом стала предполагаемая атака на аэродром Пскова (примерно 700 км по прямой до украинской границы) в конце августа прошлого года, тогда там загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
За эти выходные российские власти сообщали также о беспилотниках, сбитых в Смоленской, Тульской и Орловской областях.