Пожар на терминале "Новатэк" в Ленобласти: что известно

Ночью на подлете к Санкт-Петербургу местные жители засняли на видео беспилотники. По рассказам очевидцев, они направлялись в сторону Кингисеппского района, где расположены терминалы порта Усть-Луга.

В результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция, сообщало агентство ТАСС, ссылаясь на дежурную службу администрации Кингисеппского района.

Власти привлекли к тушению пожара МЧС и Леноблпожспас, и к утру воскресенья спасатели локализовали возгорание. По состоянию на 13:00 мск еще горела одна цистерна объемом 100 кубометров.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — уточнил он.

Около трех часов ночи в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга произошел пожар.

Усть-Луга является ключевым узлом в системе экспорта энергоносителей России и включает в себя газоперерабатывающий завод и крупный порт для отправки нефтепродуктов за границу, отмечает издание Financial Times .

Позже российское издание РБК опубликовало ответ пресс-службы «Новатэк». В компании заявили, что причиной пожара в Усть-Луге «стало внешнее воздействие».

«Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ», — цитирует издание свой источник из СБУ.

Ссылаясь на свои источники, украинское издание «РБК-Украина» сообщило днем в воскресенье, что «цели метко отработали беспилотники СБУ — поражения были точными».

На момент пожара в порту было несколько судов и танкеров из Панамы, Бельгии, Омана и Ливии, сообщала «Фонтанка».

В прошлом году «Новатэк» переработал на комплексе 7 млн тонн стабильного газового конденсата в топливо.

По оценкам издания, взрыв вряд ли существенно повлияет на экспорт энергоносителей из России, поскольку нефтепродукты составляют лишь относительно небольшую его часть. Пожар может иметь более серьезные последствия для «Новатэка», поскольку, по данным компании за 2022 год, переработка в Усть-Луге составляет около 40% всех ее продаж, как внутренних, так и внешних.

Минобороны России не давало оценки произошедшему.

Ранее на этой неделе произошла первая атака беспилотника в Ленинградской области. 18 января российское военное ведомство заявило, что его сбила ПВО, а целью атаки был петербургский нефтяной терминал. Атаку дрона подтверждали на предприятии.