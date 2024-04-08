Помогавший украинским беженцам волонтер Александр Демиденко умер в СИЗО, сообщили его родственники

С мая 2022 года Александр Демиденко помогал беженцам из Украины добираться до КПП Колотиловка — Покровка. Это единственный действующий погранпереход из России в Украину.
Сам Александр был пенсионером и жил вместе с женой в частном доме в Белгородской области. В этом доме по пути на родину останавливались сотни людей, которым нужно было где-то переночевать. Некоторые задерживались надолго из-за проблем с документами.
Волонтер открыто занимался помощью беженцам и от своего имени обращался к руководству района с просьбой организовать человеческие условия рядом с КПП — поставить палатку с обогревом и горячей водой.
Ранее в разговоре с Би-би-си Александр рассказывал, что его неоднократно вызывали на сам КПП, чтобы провести с ним "воспитательные беседы" — пограничники были недовольны тем, что волонтер открыто критиковал условия, в которых люди вынуждены ждать своей очереди.
Им также интересовалось местное отделение ФСБ. Формально, рассказывал Александр, фсбшников вызывали местные дружинники из-за того, что волонтер якобы сфотографировал что-то недалеко от границы.
Исчезновение, побои и суд
17 октября 2023 года Демиденко как обычно поехал на пограничный переход, чтобы помочь беженцам, но вскоре перестал выходить на связь с родственниками.
Таксисты на автостоянке близ Колотиловки сообщили волонтерам, что видели, как к Демиденко подъехали два "уазика" с символикой Росгвардии, оттуда вышли бородатые мужчины в камуфляже и настойчиво попросили волонтера поехать с ними.
Через несколько дней родственникам удалось выяснить, что волонтер был задержан.
Суд арестовал Демиденко — сначала на 10 суток по административному делу о распитии алкоголя в запрещенных местах, а затем — по уголовному делу о незаконном обороте оружия.
Жена волонтера Наталья Вишенкова рассказала изданию Sota Vision (СМИ включено в России в список "иностранных агентов"), что 20 октября у них дома прошел обыск, на который привезли ее мужа.
Вишенкова сообщила, что свидетели видели на спине Демиденко множество синяков. Канал "Можем объяснить" (включен в России в список "иностранных агентов) опубликовал фотографии Демиденко, которые, по сообщению издания, были предоставлены женой волонтера.
Сын Демиденко Олег также рассказал изданию "Новая газета Европа" (объявлена в России "нежелательной организацией"), что отец звонил ему и рассказывал о пытках. По словам Олега, в числе прочего его "привязывали к батарее и стреляли ему под ноги".
По данным семьи, против Демиденко было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Волонтеру вменяли хранение современной гранаты и минного взрывателя времен Второй мировой войны. По словам сына Демиденко, Александр признал себя виновным по этому обвинению, но сделал это под давлением, чтобы защитить близких от преследования.
В конце января Демиденко перевели из Белгородской области в курское СИЗО. Насколько известно из писем Александра семье, с 1 февраля он находился в местной больнице. Там проводилась психиатрическая экспертиза, на которой настояло следствие.
В марте Александра вновь перевели в белгородское СИЗО.
8 апреля адвокат сообщил семье Демиденко, что Александр умер 5 апреля. Никаких подробностей о причинах смерти пока нет.