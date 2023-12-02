Полиция РФ провела рейды в московских гей-клубах

"Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника", - цитирует "Осторожно, Москва" очевидца событий.

Подобные рейды "в поисках наркотиков" полиция провела еще как минимум в одном баре и сауне у Цветного бульвара. "В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили", - рассказал еще один очевидец.

Кроме того, стало известно о том, что в Санкт-Петербурге закрылся клуб "Центральная станция". Руководство клуба сообщило на странице "ВКонтакте", что владельцы помещения отказались продлевать договор аренды "из-за закона".