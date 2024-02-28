Похороны Навального состоятся 1 марта на Борисовском кладбище

 
Радио Свобода
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AFP / Scanpix
Отпевание Алексея Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском Марьине. Похороны пройдут на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Накануне соратники Навального рассказали, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. По словам Ярмыш, в некоторых организациях им заявили, что помещение занято, в других отказали в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера.

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей поставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии есть участок.

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Радио Свобода
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