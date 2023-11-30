Погиб российский генерал Владимир Завадский

Генерал-майор вооруженных сил России Владимир Завадский погиб, вероятно, подорвавшись на мине в тылу. Об этом со ссылкой на неофициальные сообщения и источники сообщили российские СМИ и Telegram-каналы в среду, 29 ноября.
Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса ВС РФ. О его гибели 28 ноября сообщила в социальной сети "Вконтакте" организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль". Внимание на публикацию обратило издание "Важные истории". В сообщении организации не уточняется причина гибели генерала.
Источник близкого к силовикам Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что генерал-майор погиб, подорвавшись на мине в тылу, "в отдалении от линии боевого столкновения". Другого подтверждения этой информации нет.
Сообщения о гибели российских генералов с начала войны в Украине
"Важные истории" отмечают, что это уже 12-е сообщение о гибели высших военных офицеров с начала российского вторжения в Украину. В России тем или иным образом подтверждали гибель семерых, включая Завадского.
По состоянию на конец ноября, официально подтверждены сообщения о смерти двух заместителей командующих армиями - это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии.