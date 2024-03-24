Подозреваемых организаторов теракта в "Крокус Сити Холл" доставили на допрос в Следственный комитет

 
ELTA
Подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" доставлены на допрос в Следственный комитет России в Москве.
Įtariamieji išpuolio organizatoriai užrištomis akimis atvesti į tyrėjų būstinę

Подозреваемых привезли в двух автозаках. Видео появилось после того, как вчера российские СМИ опубликовали видео, якобы показывающие, как подозреваемых задерживают и допрашивают.

На кадрах, опубликованных правительственными Telegram-каналами, видно, как мужчину с окровавленным лицом из-за травмы уха выводят из леса и он пытается говорить на русском языке. На другом видео виден мужчина, лежащий лицом вниз со связанными руками.

Число погибших при нападении на концертный зал в Москве возросло

Следственны комитет сообщил, что на месте теракта обнаружены тела 137 погибших.

Кремль поручил СМИ подчеркнуть возможный "украинский след" в сообщениях о терактах

Прокремлевские российские издания получили поручение от администрации президента РФ подчеркнуть возможный "украинский след" в публикациях о теракте в подмосковном концертном зале. Об этом порталу "Медуза" рассказал сотрудник одного из государственных СМИ.

Эту информацию подтвердил другой источник - журналист лояльного Кремлю издания. 23 марта ФСБ России обнародовала информацию о возможном "украинском следе" в деле о теракте в "Крокус Сити Холл".

Согласно информации кремлевских СМИ, после совершения преступления четверо подозреваемых намеревались пересечь российско-украинскую границу, заявив, что "поддерживают соответствующие контакты в Украине". Мужчин задержали в ночь на субботу в Брянской области на пути к границе.

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