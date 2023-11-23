Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева

Надо отметить, что это уже не первый громкий скандал, который связан с именем известного галериста Гельмана. После открытия берлинской выставки по мотивам романа "Голубое сало" Владимира Сорокина в галерее Guelman und Unbekannt разгорелся скандал на тему искусственного интеллекта. Есть ли сейчас, в ситуации с книгой, претензии к Марату Гельману? DW задала этот вопрос Виктору Ерофееву. "У каждого есть своя свобода воли, поэтому было бы нелепо, если бы я предъявлял претензии Марату, которой распоряжался этой книгой, потому что это - его собственность, а мы только оставили подписи. С другой стороны, конечно, во время войны надо быть аккуратным. И я не могу сказать, что это была очень аккуратная акция с его стороны", - ответил DW писатель.